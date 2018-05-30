ВОЗ выпустила рекомендации по поездкам в ДР Конго в связи со вспышкой Эболы

ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для выезжающих в Демократическую Республику Конго, где объявлено о вспышке смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола.

Согласно данным ВОЗ, за период с 4 апреля по 27 мая в ДР Конго было зарегистрировано 54 случая вируса Эболы, из которых 25 со смертельным исходом, 35 подтвержденных лабораторными тестами, 13 возможных заражений и шесть подозрений на них. Уровень смертности среди подтвержденных случаев составляет 52%.

В этой связи ВОЗ в среду опубликовала рекомендации для тех, кто путешествует в ДР Конго. Организация при этом не считает необходимым вводить транспортные или торговые ограничения с данной страной из-за вспышки эпидемии.

Эксперты напоминают, что вирус Эбола передается через прямой контакт с кровью или жидкими выделениями инфицированного человека или животного. Люди считаются зараженными только после проявления у них симптомов заболевания, таких как лихорадка, слабость, боль в мышцах, головная боль, боль в горле. После этого обычно у зараженных наблюдается рвота, понос, высокая температура, в ряде случаев открывается кровотечение.

ВОЗ отмечает, что риск заразиться при соблюдении правил гигиены у путешественников остается низким. Тем не менее, им рекомендуется проявлять осторожность и в случае необходимого взаимодействия с заболевшими, избегать соприкосновения с их кровью или жидкими выделениями, а также практиковать защищенный секс. При возможности рекомендуется проконсультироваться с врачами за четыре-восемь месяцев до предполагаемого путешествия, или как минимум за сутки до выезда.

Инкубационный период заболевания составляет от двух до 21 дня. В случае проявления какого-либо из симптомов, путешественников призывают сразу же обращаться за медицинской помощью. Тем, кто уже покинул территорию ДР Конго, рекомендуется в течение трех недель находиться в непосредственный близости от медицинских учреждений и внимательно отслеживать все изменения в состоянии здоровья, отмечает организация.

ВОЗ также призывает всех, кто мог столкнуться с Эболой и полагает, что заболел, а также заболевших отказаться от международных путешествий, оставляя за службами местных аэропортов право снимать пассажиров с рейсов в случае подозрения на заражение вирусом.