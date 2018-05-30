Глава Минобороны Британии четыре раза ушел от ответа на вопрос о России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отказался отвечать на вопрос журналиста о своем грубом высказывании в адрес России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Запись интервью опубликована на YouTube.

Во время утреннего шоу Good Morning Britain ведущий Ричард Мэдли четыре раза спросил у Уильямсона, жалеет ли он о том, что в "слишком неформальном" ключе посоветовал Москве "убраться и заткнуться". Однако каждый раз британский министр уходил от ответа. Так, сначала он стал благодарить медицинский персонал, который занимался лечением Скрипалей. Потом Уильямсон начал рассуждать о том, что мир "сплотился вокруг Британии".

После нескольких безуспешных попыток добиться от главы Минобороны прямого ответа на свой вопрос телеведущий не выдержал и прервал прямое включение.

"Интервью окончено, так как вы не собираетесь отвечать на вопрос", — сказал Мэдли.

Ранее Уильямсон грубо высказался об ответе Москвы на высылку дипломатов в связи с "делом Скрипалей". Как заявил министр, Россия должна "убраться и заткнуться". Глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова Уильямсона, отметил, что ему, возможно, не хватает образования.