В ДНР опасаются роста числа обстрелов Горловки

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики опасаются, что количество нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в районе населенного пункта Горловка увеличится, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Оперативное командование ДНР в середине мая заявило об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в районе города Горловка. Кроме того, в ведомстве сообщали об успешном отражении нескольких атак украинских силовиков на позиции сил ДНР в этом районе. По данным властей подконтрольной ДНР Горловки, за неделю с 14 по 21 мая в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в городе погибли четверо мирных жителей, 11 были ранены.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения под Горловкой ухудшалась в течение всей прошедшей недели. Обстрелы со стороны вооруженных сил Украины не прекращаются и по сей день, и имеют тенденцию к еще большей активизации", — заявил представитель оперативного командования.

В военном ведомстве ДНР добавили, что учитывая ситуацию в районе и возможное обострение, было принято решение доставить в горловскую городскую больницу медикаменты, продукты питания и предметы личной гигиены.

"Вооруженные силы ДНР продолжают не только защищать рубежи республики, но и оказывать помощь мирным жителям. Так, в среду 30 мая, при поддержке вооруженных сил ДНР, помощь от общественного движения "Добро-на-Дону" была доставлена в городскую больницу № 1 города Горловки. В состав переданной помощи вошли продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены, а также приспособления для реабилитации пациентов", — отметил представитель ведомства.