Браудер настаивает, что уведомление Интерпола на его арест все же было

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Британский финансист Уильям Браудер, который был ненадолго задержан полицией в Мадриде, заявил, что информация Интерпола об отсутствии ордера на его арест не соответствует действительности.

В среду Браудер был задержан в Мадриде. Позже в национальной полиции Испании заявили, что Браудера отпустили после проверки, поскольку ордер на его арест не имеет надлежащей юридической силы. Сам Браудер утверждает, что ордер на его арест действующий. При этом организация заявила, что никогда не выдавала ордера на его арест.

"Это не соответствует действительности. Россия в последние десять месяцев не менее трех раз посылала через системы Интерпола уведомления о моем аресте. В публичных документах отражено, что Россия посылала эти уведомления в обход контроля со стороны Интерпола. Это необходимо исправить", — написал Браудер в Twitter.

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.