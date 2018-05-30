Помпео и Ле Дриан обсудили ситуацию Иран и Ливию

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в среду обсудил с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом ситуацию вокруг Ирана и в Ливии, сообщает пресс-служба госдепартамента США.

"Обсуждались дальнейшие шаги по противодействию дестабилизирующей деятельности иранского режима в регионе. Они также обсудили, как международное сообщество может наилучшим образом работать вместе для поддержки стабильности в Ливии", — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки. Франция не поддержала это решение и пока остается в числе участников соглашения.

После свержения Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году и последовавшей гражданской войны в стране установилось двоевластие — на востоке заседает избранный народом в 2014 году парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем, которого поддерживают в том числе США и Франция. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.