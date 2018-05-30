Проигравший венесуэльские выборы Фалькон опротестовал их итоги

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон, занявший на выборах второе место, в среду опротестовал их итоги и потребовал провести новое голосование.Twitter.
Он уточнил, что в верховный суд были представлены доказательства покупки голосов, отданных за Мадуро. "У нас есть акты, которые показывают нарушения процесса 20 мая", — пишет Фалькон.
Экс-кандидат сообщил также, что работа над созданием нового оппозиционного движения будет продолжена, целью его станет мирный и конституционный выход из кризиса, который переживает Венесуэла.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая, действующий глава государства Николас Мадуро с 68%.