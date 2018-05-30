Проигравший венесуэльские выборы Фалькон опротестовал их итоги

Кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон после голосования на избирательном участке во время президентских выборов в Баркисимето, Венесуэла. 20 мая 2018

Кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон после голосования на избирательном участке во время президентских выборов в Баркисимето, Венесуэла. 20 мая 2018

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон, занявший на выборах второе место, в среду опротестовал их итоги и потребовал провести новое голосование.

Текст протеста Фалькон лично доставил в верховный суд в Каракасе. "Цель протеста должна касаться главного — призыва к проведению новых выборов в Венесуэле. Эти (прошедшие) выборы 20 мая должны быть объявлены недействительными из-за преступлений, которые были совершены в части нарушения закона и конституции", — написал Фалькон в Twitter

Он уточнил, что в верховный суд были представлены доказательства покупки голосов, отданных за Мадуро. "У нас есть акты, которые показывают нарушения процесса 20 мая", — пишет Фалькон.

Экс-кандидат сообщил также, что работа над созданием нового оппозиционного движения будет продолжена, целью его станет мирный и конституционный выход из кризиса, который переживает Венесуэла.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая, действующий глава государства Николас Мадуро с 68%.