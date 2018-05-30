Косово отменило контроль граждан на границе с Албанией, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Парламент самопровозглашенной республики Косово большинством голосов отменил в среду контроль граждан на границе с Албанией и роуминг с этой страной, сообщила приштинская Gazeta Ekspress.

Глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи в ходе встречи с президентом Албании Илиром Мета в октябре 2017 года в Приштине попросил предоставить албанское гражданство для всех жителей Косово. Тогда вопрос остался открытым.

"Присутствовавшими 73 (из всего 120) депутатскими голосами "за" без несогласных и воздержавшихся принята резолюция о полном открытии въезда и выезда для жителей Косово и Албании на КПП Врбница около Призрена и Морина и Чафа Пруш около Джаковицы", — передает издание.

Отмечается, что парламентарии также постановили отменить роуминг между самопровозглашенным Косово и Албанией.

Приштина сейчас ожидает от Брюсселя введения безвизового режима для въезда своих граждан в ЕС, но либерализация постоянно откладывается.

Премьер Албании Эди Рама в апреле 2017 года заявил, что не исключает возможности объединения Албании и Косово, что, по его словам, вынужденно станет "альтернативой закрытым дверям ЕС". Слова Рамы затем повторил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи, который пообещал, что "если ЕС закроет двери для Косово, все албанцы региона будут жить в одной стране".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.