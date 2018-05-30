Суд США отклонил иск "Касперского" против запрета ведомствам ставить его ПО

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Суд американского округа Колумбия в среду отклонил иск "Лаборатории Касперского", в котором компания требовала отменить утвержденный конгрессом запрет всем госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать программы российского разработчика, говорится в документах суда.

"Сети и компьютерные системы органов власти Соединенных Штатов являются в высшей степени важными стратегическими национальными активами. Угрозы этим системам постоянно ширятся и развиваются. Их (систем — ред.) безопасность зависит от способности органов власти быстро реагировать в ответ на распознанные угрозы и предпринимать превентивные действия, чтобы минимизировать уязвимости. Эти защитные действия вполне могут повлечь неблагоприятные последствия для третьих сторон. Однако это не делает их неконституционными", — сказано в пояснительной записке к решению.

В документе говорится, что своим решением судья отклоняет два иска российской компании. Первый из них оспаривал выпущенную в сентябре 2017 года директиву министерства внутренней безопасности США о запрете всем федеральным ведомствам использовать ПО "Касперского". Второй иск оспаривал конституционность аналогичного запрета, отраженного в оборонном бюджете США на 2017 год.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США.