В Латвии продолжается противостояние депутата и "Пакистанского кебаба"

РИГА, 30 мая – РИА Новости. Депутат Сейма Латвии от Национального объединения Янис Домбрава поделился со своими читателями в соцсетях ответом, который пришел ему из Управления по делам гражданства и миграции по поводу сотрудников пакистанского ресторана в Риге.

Ранее Домбрава выступил с критикой в отношении студентов из Индии и Пакистана, которые, по его мнению, наводнили Ригу. Депутат призывал своих коллег ограничить число студентов из третьих стран, рекомендуя ввести квоту, не превышающую 3,5 тысяч человек в год.

Как сообщает Sputnik Латвия, парламентария встревожило то, что "в основном число студентов увеличивается из стран с высоким уровнем терроризма – Пакистана и Индии".

"Эти студенты едут в Латвию, конечно, не учиться, а работать в кебабницах и других заведениях", — заявил политик.

Управление по делам гражданства и миграции ответило депутату, что предприятие SIA Pakistan Kebab не оформляло приглашений или вызовов иностранцам для трудоустройства.

"Так кто же работает на этом предприятии?" — задается риторическим вопросом Домбрава.

"Наверное, какой-то таракан, волос или невкусный кебаб попался, что так привязался к этому заведению. Не понимаю, что он хочет вытравить?" — написал Гинтс.

"Нелегальную занятость и иммиграцию", — лаконично ответил борец с кебабами Янис Домбрава.

"Янис, по секрету, это иностранные студенты, которые имеют право тут работать", — написал очевидное для всех Виестурс Лиепкалнс.

"По крайней мере, в Англии механизм такой, что левые фирмы оформляют визы, которые якобы связаны с учебными заведениями, мигранты находят их сами, а потом ходят по ресторанам и закусочным, выискивая там дешевую работу без налогов", — поделилась своей версией Андра Каупе.

В свою очередь пользователь под ником Chiulju Pussala предложила проводить в подозрительных заведениях массовые проверки.

"Это можно выяснить в ходе рейда соответствующей структурой. Приходят, придерживают немного, просят документы, снимают отпечатки пальцев… проще говоря, устанавливают настоящую личность. И тогда можно решить все вопросы с нахождением/пребыванием. В принципе просто, только надо сделать", — дала совет Chiulju Pussala.

Как отмечает Sputnik Латвия, ресторан быстрого питания "Пакистанский кебаб" уже не раз привлекал к себе внимание рижан и оказывался в центре скандалов.

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