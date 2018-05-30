В ОБСЕ заявили о росте числа жертв среди гражданского населения в Донбассе

МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что за последние два месяца в Донбассе резко возросло число жертв среди гражданского населения, среди них есть дети.

"Сегодня хочу обратить внимание на тревожные тенденции. По сравнению с началом года за последние два месяца резко возросло количество жертв среди гражданского населения. Особенно огорчает то, что среди погибших есть дети", — сказал Сайдик журналистам по итогам переговоров по Донбассу в Минске в среду.

Он подчеркнул, что одной из главных задач работы контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины является обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий гражданского населения в зоне конфликта. Дипломат напомнил, что накануне под Донецком вследствие минометного обстрела погибла 15-летняя девочка, в конце мая в Дебальцево из-за взрыва гранаты в автобусе погиб 14-летний мальчик и еще трое детей получили ранения.

Сайдик подчеркнул, что проблема обеспечения безопасности детей особенно актуальна в связи с началом школьных каникул. "Я призываю стороны сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и обратить особое внимание на безопасность детей", — сказал он.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, на всех сторонах конфликта лежит ответственность за то, чтобы дети в Донбассе провели каникулы в безопасности и возвратились живыми и здоровыми в школы, когда традиционно в зоне конфликта будет объявлено "школьное перемирие" в связи с началом учебного года 1 сентября.