В ДНР пригрозили вернуть вооруженные силы на линию соприкосновения

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ДНР могут занять прежние позиции на демилитаризованных участках у линии соприкосновения в случае, если Киев продолжит провокации, заявил журналистам представитель самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что силовики закрепились у населенных пунктов Богдановка и Петровское. Также сообщалось о размещении мин в районе села Золотое в демилитаризованной зоне.

"Единственный действенный шаг к возвращению к реализации рамочного решения — это вывод сил и средств ВСУ с территории участка разведения и ликвидация новых позиций. В противном случае республика будет вынуждена вернуть свои военные силы и средства на исходные позиции", — сказал представитель ДНР.

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе обострилась в середине мая, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка.

Как сообщили в ДНР, силовики использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью. Позднее появилась информация, что ВСУ начали переброску запрещенных минскими договоренностями вооружений на линию соприкосновения.

Накануне в небо над Донбассом подняли боевую авиацию. Как заявили в пресс-центре украинской "операции Объединенных сил", командование провело внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач.

В то же время пленные бойцы ВСУ заявляли о том, что Киев намерен начать наступление в Донбассе во время чемпионата мира по футболу. По их словам, войска стали получать больше боеприпасов. Кроме того, солдатам обещали, что передовым подразделениям передадут ПТУР Javelin.