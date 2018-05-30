Грызлов призвал фиксировать обязательства на каждой встрече по Донбассу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Для большей результативности работы необходимо фиксировать обязательства сторон переговоров и контролировать их выполнение на каждой встрече контактной группы по Донбассу, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.

"Для большей результативности работы необходимо фиксировать обязательства сторон переговоров и контролировать их выполнение на каждой встрече контактной группы", — заявил Грызлов журналистам в среду на заседании в Минске.

В частности, отметил он, украинская сторона продолжает блокировать предметное обсуждение основы политического урегулирования – особого статуса Донбасса, который, согласно минским соглашениям, должен быть обеспечен украинским законом в рамках конституционной реформы на Украине. Также Украина блокирует вопрос о введении в действие амнистии участников гражданского противостояния на Донбассе с обеих сторон, добавил он.

"Мы также призвали власти Украины не строить искусственные препятствия для обмена удерживаемых сторонами людей по принципу "всех на всех", чьи личности установлены и подтверждены. Все условия для такого обмена созданы", — заявил Грызлов.

Он отметил, что единственным средством обеспечить безопасность является разведение сил от линии соприкосновения. "Но этот процесс стопорится ВСУ, которые постоянно срывают этот процесс в Станице Луганской по надуманным причинам обстрелов, которые не подтверждает СММ ОБСЕ", — заявил Грызлов журналистам.