Грызлов призвал фиксировать обязательства на каждой встрече по Донбассу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Для большей результативности работы необходимо фиксировать обязательства сторон переговоров и контролировать их выполнение на каждой встрече контактной группы по Донбассу, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.
В частности, отметил он, украинская сторона продолжает блокировать предметное обсуждение основы политического урегулирования – особого статуса Донбасса, который, согласно минским соглашениям, должен быть обеспечен украинским законом в рамках конституционной реформы на Украине. Также Украина блокирует вопрос о введении в действие амнистии участников гражданского противостояния на Донбассе с обеих сторон, добавил он.
Он отметил, что единственным средством обеспечить безопасность является разведение сил от линии соприкосновения. "Но этот процесс стопорится ВСУ, которые постоянно срывают этот процесс в Станице Луганской по надуманным причинам обстрелов, которые не подтверждает СММ ОБСЕ", — заявил Грызлов журналистам.