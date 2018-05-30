ООН будет содействовать обеспечению проведения саммита лидеров США и КНДР

ООН, 30 мая – РИА Новости. ООН будет прилагать необходимые усилия в содействии проведению встречи лидером США и КНДР, заявил в среду пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь этому процессу", — сказал Дюжаррик на регулярном брифинге, сообщив, что ООН "пристально следит за развитием ситуации вокруг саммита" лидеров США и КНДР.

"Генеральный секретарь дал ясно понять, что он очень поддерживает встречу, которая, как мы надеемся, произойдет между президентом Трампом и Ким Чен Ыном", — сообщил пресс-секретарь генсека организации.

При этом он заметил, что "оглядываясь на события последних нескольких дней, как я сказал вчера, нам всем нужны стальные нервы, и мы надеемся, что саммит произойдет, и произойдет при верных обстоятельствах".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.

После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.