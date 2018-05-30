"Репортеры без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко

ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. "Репортеры без границ" выражают негодование в связи с инсценировкой украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко для ведения информационной войны, заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.

"Репортеры без границ" выражают глубокое негодование в связи с открывшейся манипуляцией секретными службами Украины для информационной войны. Всегда очень опасно, когда государства играют с фактами, особенно за спинами журналистов ", — написал Делуар в своем Twitter

Ранее в Киеве сообщили, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома. Однако в среду он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Бабченко заявил, что ему сообщили о поступившем на него "заказе" месяц назад и предложили принять участие в спецоперации.