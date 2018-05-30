Браудер заявил, что займется расширением "списка Магнитского"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Британский финансист Уильям Браудер, ненадолго задержанный полицией в Мадриде, намерен уже со следующей недели возобновить деятельность по расширению санкций в рамках "списка Магнитского".

В среду Уильям Браудер был задержан в Мадриде и доставлен в комиссариат. Позже в Национальной полиции Испании заявили, что Браудера отпустили после проверки, поскольку ордер не имеет надлежащей юридической силы.

"Вернулся в Лондон в целости и сохранности. Практически не потрепан. Готов приступить к деятельности по расширению "списка Магнитского" на следующей неделе", — написал Браудер в Twitter.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.