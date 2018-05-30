Россия предложила сторонам конфликта в Донбассе отвести силы у ДФС

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (388)

МИНСК, 30 мая — РИА Новости. РФ предлагает сторонам конфликта в Донбассе развести силы в районе Донецкой фильтровальной станции, заявил представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

"Особым рискам подвержена Донецкая фильтровальная станция. Складывается впечатление, что перед ВСУ (вооруженными силами Украины) поставили цель захватить этот важнейший инфраструктурный объект и отрезать водоснабжение прилегающих районов, неподконтрольных киевским властям. В этой связи российская делегация предложила создать участок разведения сил вокруг ДФС, находящийся под особым контролем СММ (Специальной мониторинговой миссии)ОБСЕ", — заявил Грызлов журналистам.