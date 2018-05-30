Канада включила в санкционный список еще 14 граждан Венесуэлы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Канада ввела дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с прошедшими там президентскими выборами, которые не были признаны рядом стран международного сообщества.

"В ответ на нелегитимные и антидемократические президентские выборы, состоявшиеся в Венесуэле 20 мая, Канада объявляет о расширении санкций против ключевых фигур режима Мадуро", — сообщил канадский МИД.

В заявлении говорится, что дополнительные санкции коснутся 14 физических лиц, "ответственных за ухудшение демократии в стране".

В Венесуэле 20 мая прошли президентские выборы. Действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и останется во главе страны до 2025 года.