Слуцкий сравнил "убийство" Бабченко с "делом Скрипалей"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко – грязная и циничная провокация в стиле "дела Скрипалей", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в Киеве сообщили, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома. Однако в среду он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Бабченко заявил, что ему сообщили о поступившем на него "заказе" месяц назад и предложили принять участие в спецоперации.

"Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко – грязная и циничная провокация в стиле "дела Скрипалей". Украинские власти полностью взяли на вооружение все приемы своих западных кураторов по очернению образа России. СБУ вместо антироссийских постановок стоило бы довести до конца расследования реальных убийств журналистов на Украине, в том числе Олеся Бузины и Павла Шеремета, и добиться привлечения к ответственности виновных", — заявил Слуцкий журналистам в среду.

"Нам остается сожалеть, что гражданин РФ стал частью этого чудовищного спектакля. Но то, что Бабченко жив, безусловно, очень хорошая новость. Рад за него и его близких", — добавил политик.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.