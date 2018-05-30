МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Twitter опубликовали фотографию, на которой украинский военный держит самодельную "копию" американского ракетного комплекса Javelin, сделанную из бревна, веток и проводов.

Из подписи к снимку следует, что служащие ВСУ успешно "использовали" бревно в бою — как утверждает автор твита, ополченцев при виде деревянного ракетного комплекса "как ветром сдуло".

Хлопці кажуть, як сепари побачили це, їх як вітром здуло з позиції. Наші після цього довго ще реготали.:) pic.twitter.com/X2W4nxUGrS — Roman Davydenko (@RomanDmitrich) 26 мая 2018 г.

​Однако другие пользователи соцсети отнеслись к публикации скептически.

"Ай, молодцы! Думаю, если такое бревно перед Верховной радой или администрацией президента засветить — их как ветром сдует! Слабо?" — говорится в одном из комментариев.

"Javelin игрушечный, а пуля снайпера может быть настоящей", — напомнил другой пользователь.

"Javelin уже продали? В следующий раз можно взять рогатки! Куда идут наши деньги?" — интересуется еще один комментатор.

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. При этом власти США заявили, что Киев не может использовать комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.