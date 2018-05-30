Порошенко поручил предоставить охрану Бабченко и его семье

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить охрану российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье.

"Поручил предоставить Аркадию и его семье охрану", — написал Порошенко в Twitter.

Ранее в Киеве сообщили, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома. Однако в среду он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Бабченко заявил, что ему сообщили о поступившем на него "заказе" месяц назад и предложили принять участие в спецоперации.