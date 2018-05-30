Бабченко появился на пресс-конференции СБУ

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого объявили на Украине накануне, появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака.

"Я пока еще живой, не дождутся", — сказал Бабченко.

Грицак сказал, что "мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченка". "Но не буду этого делать. Наоборот, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал", — заявил Грицак.

По его словам, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.