"Убийство" Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко жив, а его "убийство" было спецоперацией СБУ, заявил глава ведомства Василий Грицак.
"За выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своим знакомым из числа бывших атошников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", — сказал глава СБУ.
!Аркадий Бабченко жив. pic.twitter.com/tvoVj9Ysob— NEWSONE (@NewsOne_TV) 30 мая 2018 г.
По его словам, организатора убийства задержали в Киеве "около трех часов назад". Он начал сотрудничать со следствием и будет проходить по делу как свидетель.
"Прямо сейчас <…> продолжаются следственные действия с этим гражданином, <…> проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания", — добавил Грицак.
Глава СБУ утверждает, что заказчики покушения на Бабченко планировали убийство тридцати человек на Украине.
Извинился за "ад"
"Я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти. <…> Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня", — сказал Бабченко.
#СБУ: ми спрацювали! pic.twitter.com/VIYNcnVC8C— СБ України (@ServiceSsu) 30 мая 2018 г.
Сообщения об "убийстве"
Соседка предположила, что убийца пользовался глушителем, поскольку выстрелов не было слышно.
Украинская полиция заявляла, что рассматривает версию о причастности к инциденту российских спецслужб. Был опубликован фоторобот подозреваемого.