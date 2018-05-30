СБУ обвинила российские спецслужбы в организации покушения на Бабченко

Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018

Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в причастности к убийству в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

"По полученным Службой безопасности данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы", — заявил Грицак на брифинге.

Днем ранее в Киеве сообщили, что Бабченко застрелили на лестничной клетке его дома. Однако сегодня он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Бабченко заявил, что ему сообщили о поступившем на него "заказе" месяц назад и предложили принять участие в спецоперации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать по этой теме.

"Я видел (сообщения), но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать", — сказал Песков журналистам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала известие о том, что журналист Аркадий Бабченко жив, "лучшей новостью". При этом она отметила, что в инсценировку гибели журналиста заложили пропагандистский эффект.