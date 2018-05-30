В США на складе сервиса доставки UPS прогремел взрыв

Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове в США. Архивное фото

Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове в США. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Взрыв произошел в среду на складе сервиса доставки UPS в штате Кентукки, два человека получили ранения, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, на складе взорвались большие цистерны для хранения пропана. Два человека пострадали и были госпитализированы. Еще 10 человек доставлены в больницу в качестве меры предосторожности.

На месте происшествия работают полиция и пожарные бригады.

Update: 'Large explosion' at Kentucky UPS facility leaves 2 with non-life threatening injuries, officials sayhttps://t.co/KGD5HfuGCX — Fox News (@FoxNews) 30 мая 2018 г.

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