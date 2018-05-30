КС Румынии признал наличие конфликта между министром юстиции и президентом

КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Конституционный суд Румынии большинством голосов признал наличие конфликта между правительством и президентом страны Клаусом Йоханнисом из-за отказа главы государства отправить в отставку популярного борца с коррупцией в руководстве страны, передает в среду агентство Mediafax.

"Конституционный суд Румынии признал в среду, что существует конфликт между ветвями власти. Премьер Румынии обратилась в суд, чтобы разрешить юридический конфликт между министром юстиции и президентом Румынии, а также между правительством и президентом из-за отказа Клауса Йоханниса отозвать с должности главу национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеси", — сообщает агентство.

Глава минюста 22 февраля потребовал отставки главы DNA, указав на отказ Ковеси выступить на парламентских слушаниях, ложную информацию в делах, отсутствие адекватной реакции на давление на подчиненных, а также негативное воздействие на имидж Румынии. 16 апреля Йоханнис отказался удовлетворить запрос минюста.

Ковеси возглавила DNA в 2013 году, до этого шесть лет была генеральным прокурором Румынии. Под ее руководством в DNA завело несколько тысяч уголовных дел, в которых фигурировали министры, мэры, судьи, таможенники, депутаты и бывший премьер Виктор Понта. 90% обвиняемых были осуждены.

По данным опроса INSCOP Research, почти 60% жителей Румынии доверяют антикоррупционному управлению.