Евросоюз вновь призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь

БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Будущая политика ЕС в отношении Белоруссии будет зависеть от мер, которые Минск предпримет по вопросу введения моратория на смертную казнь, заявили в среду в европейской внешнеполитической службе.
"Продолжающееся применение смертной казни противоречит заявленной готовности Белоруссии сотрудничать с международным сообществом, включая ЕС, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на ее применение", — говорится в заявлении.
В документе говорится, что "ощутимые шаги, предпринятые Белоруссией для соблюдения универсальных прав человека, в том числе в отношении смертной казни, являются ключом для формирования будущей политики ЕС в отношении республики".
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