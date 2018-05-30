Эксперт рассказал о последствиях санкций США против Ирана

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Попытка президента США Дональда Трампа "закинуть экономическую петлю" санкций на Иран не приведет к падению исламского режима в стране, но приведет к власти фундаменталистов, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

"Задумка может быть была в том, чтобы ввести серьезные санкции против Ирана и закинуть экономическую петлю и заставить рухнуть исламский режим. Режим, конечно, не рухнет, а может рухнуть правительство во главе с президентом", — заявил эксперт в среду в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

По оценке Сажина, такой итог окажется полностью противоположным тому, на который мог рассчитывать президент США.

"Против вообще ядерных переговоров и ядерной сделки в Иране выступают очень многие оппоненты, противники политики (президента) Хасана Роухани и, конечно, (президент США Дональд) Трамп сделал для них прекрасный подарок… На смену Хасану Роухани могут прийти люди, которые настроены совершено антизападно, которые будут активно восстанавливать ядерный потенциал Ирана и которые будут проводить довольно экспансионистскую политику на Ближнем и Среднем Востоке", — добавил эксперт.

Кроме того, вызванный усилением американских санкций отход от либерального курса во внешней и внутренней политике Ирана может создать условия для появления новых болевых и взрывоопасных точек на Ближнем Востоке, считает Сажин.

Как предположил эксперт, смена власти в Иране не произойдет очень быстро, но уже на следующих выборах президента в 2021 году либералы и реформаторы не получат тех привилегий, которые они имели по итогам последних выборов 2017 года.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.