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В мире

Песков назвал обвинение в убийстве Бабченко "верхом цинизма"

Сюжет:
Убийство Аркадия Бабченко (75)
15:3730.05.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции и журналисты возле дома в Киеве, где был застрелен российский журналист Аркадий БабченкоСотрудники полиции и журналисты возле дома в Киеве, где был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Обвинения украинских властей в адрес России после убийства журналиста Аркадия Бабченко являются верхом цинизма, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналист Аркадий Бабченко. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Киеве убит Аркадий Бабченко: чем он запомнился в России и на Украине
"На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", — добавил он.

Песков назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семье журналиста. При этом он добавил, что в Кремле решительно осуждают убийство. 

"И мы надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит", — сказал пресс-секретарь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве Бабченко и выразил готовность оказать украинским коллегам помощь в расследовании.

Убит у дверей квартиры

Российского журналиста Аркадия Бабченко, который с 2017 года жил в Киеве и работал на телеканале ATR, убили накануне вечером, когда он возвращался домой из магазина. На лестничной клетке, у двери в квартиру, ему выпустили в спину несколько пуль. Журналист скончался в машине скорой помощи.

В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© РИА Новости / Стрингер
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В МВД Украины попросили не ждать быстрого раскрытия убийства Бабченко
Украинская полиция возбудила дело об умышленном убийстве. Появился и фоторобот подозреваемого. Это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке, ростом 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Он был одет в джинсовую куртку и джинсы.

По словам представителя полиции, у преступника могли быть сообщники. Соседка заявила, что убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов не было слышно.

В полиции сообщили, что в Бабченко стреляли из пистолета Макарова — на месте преступления обнаружены три гильзы калибра девять миллиметров под ПМ.

Глава Нацполиции Сергей Князев допускает, что убийца мог быть профессионалом. "Любители задерживаются на месте преступления", — сказал он журналистам.

При этом Князев добавил, что сейчас непрофессионально раскрывать подробности хода расследования. 

"Российский след"

Киевская полиция заявила, что рассматривает несколько версий происшедшего, в том числе профессиональную деятельность погибшего. Однако высокопоставленные украинские чиновники привычно обвинили в причастности к преступлению Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Украина становится опасным местом для работы журналистов, заявил Песков
Одним из первых с этой версией выступил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Он заявил о действиях российских спецслужб, которые якобы устраняют тех, кто мешает "и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине". Как именно отравляют сознание россиян правдой, Геращенко не уточнил.

Глава украинского МИД Павел Климкин, хоть и отметил, что пока рано говорить, кто может стоять за убийством Бабченко, но заявил, что Россия предпринимает "разные тактики для дестабилизации Украины". Премьер Владимир Гройсман, со своей стороны, сказал, что убежден в причастности России: "Русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".

Реакция России

В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Госдуме считают, что российским журналистам следует уехать из Украины
В России убийство Бабченко связали с незащищенностью журналистов на Украине. Как отметил МИД, уровень физического насилия, убийств работников СМИ неуклонно растет, а расследования не приводят к наказанию преступников. "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима", — говорится в комментарии ведомства.

Глава МИД Сергей Лавров назвал убийство Бабченко трагедией. При этом он отметил, что Россию не первый раз голословно и бездоказательно обвиняют. 

"Мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальная, но, как видите, многие ее подхватывают", — сказал министр.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, напомнил, что уже несколько громких убийств журналистов на Украине остались нераскрытыми.

"А попытка это все перенести на Россию — это на самом деле не только цинично и неправильно, но и говорит о том, что украинская сторона либо не контролирует происходящее на своей территории, либо просто это использует как предлог для обвинения. И одно плохо, и другое плохо, потому что здесь можно подозревать, что за этим стоят какие-то силы на Украине", — сказал он журналистам.

Доверие к Киеву под угрозой

Убийство Бабченко получило широкую огласку за пределами Украины. С призывами провести как можно более оперативное и тщательное расследование выступили Комитет защиты журналистов Организации Объединенных Наций, внешнеполитическая службы Евросоюза, представители Германии, США и других стран.

Полицейский автомобиль в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Слуцкий назвал устранение на Украине неугодных людей сложившейся практикой
Общественные организации также требуют скорейшего расследования этого преступления. К этому призвали, в частности, "Репортеры без границ" и Amnesty International.

При этом в Amnesty International убийство Бабченко поставили в один ряд с убийствами Олега Бузины и Павла Шеремета. 

"Это, в свете растущего числа насильственных нападений в Украине в целом, усиливает нашу глубокую обеспокоенность по поводу способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп, обеспечить свободу слова", — заявила директор украинского бюро организации Оксана Покальчук.

По ее словам, то, что к ответственности за эти преступления никого не привлекли, ставит под угрозу доверие к украинской власти и ее способности противодействовать насилию против журналистов и гражданского общества в целом".

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Влад Темин
Думаю, что его убила украинская сторона, вероятно украинская разведка, по той же причине, по какой сбили малазийский Боинг над Донбассом,убили Немцова в Москве, Вороненкова в Киеве и отравили Скрипалей в Лондоне, а именно чтобы как можно больше рассорить Запад с Россией, максимально восстановить Европу и США против России.
Сейчас начнут вонять что это Путин убил Бабченко.
Истеричный,всегда полу-пьяный и потный. Погибший ансамбль Александрова ему было не жалко. Ну так нам не жалко Бабченко.
16:06
30.05.2018
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santalainen.s
Значит за убийство украинского журналиста в России ответственность на себя должен взять Киев.
16:07
30.05.2018
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