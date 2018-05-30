Песков назвал обвинение в убийстве Бабченко "верхом цинизма"

Сотрудники полиции и журналисты возле дома в Киеве, где был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко

Сотрудники полиции и журналисты возле дома в Киеве, где был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Обвинения украинских властей в адрес России после убийства журналиста Аркадия Бабченко являются верхом цинизма, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", — добавил он.

Песков назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семье журналиста. При этом он добавил, что в Кремле решительно осуждают убийство.

"И мы надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит", — сказал пресс-секретарь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве Бабченко и выразил готовность оказать украинским коллегам помощь в расследовании.

Убит у дверей квартиры

Российского журналиста Аркадия Бабченко, который с 2017 года жил в Киеве и работал на телеканале ATR, убили накануне вечером, когда он возвращался домой из магазина. На лестничной клетке, у двери в квартиру, ему выпустили в спину несколько пуль. Журналист скончался в машине скорой помощи.

Украинская полиция возбудила дело об умышленном убийстве. Появился и фоторобот подозреваемого. Это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке, ростом 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Он был одет в джинсовую куртку и джинсы.

По словам представителя полиции, у преступника могли быть сообщники. Соседка заявила, что убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов не было слышно.

В полиции сообщили, что в Бабченко стреляли из пистолета Макарова — на месте преступления обнаружены три гильзы калибра девять миллиметров под ПМ.

Глава Нацполиции Сергей Князев допускает, что убийца мог быть профессионалом. "Любители задерживаются на месте преступления", — сказал он журналистам.

При этом Князев добавил, что сейчас непрофессионально раскрывать подробности хода расследования.

"Российский след"

Киевская полиция заявила, что рассматривает несколько версий происшедшего, в том числе профессиональную деятельность погибшего. Однако высокопоставленные украинские чиновники привычно обвинили в причастности к преступлению Россию.

Одним из первых с этой версией выступил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Он заявил о действиях российских спецслужб, которые якобы устраняют тех, кто мешает "и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине". Как именно отравляют сознание россиян правдой, Геращенко не уточнил.

Глава украинского МИД Павел Климкин, хоть и отметил, что пока рано говорить, кто может стоять за убийством Бабченко, но заявил, что Россия предпринимает "разные тактики для дестабилизации Украины". Премьер Владимир Гройсман, со своей стороны, сказал, что убежден в причастности России: "Русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".

Реакция России

В России убийство Бабченко связали с незащищенностью журналистов на Украине. Как отметил МИД, уровень физического насилия, убийств работников СМИ неуклонно растет, а расследования не приводят к наказанию преступников. "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима", — говорится в комментарии ведомства.

Глава МИД Сергей Лавров назвал убийство Бабченко трагедией. При этом он отметил, что Россию не первый раз голословно и бездоказательно обвиняют.

"Мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальная, но, как видите, многие ее подхватывают", — сказал министр.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, напомнил, что уже несколько громких убийств журналистов на Украине остались нераскрытыми.

"А попытка это все перенести на Россию — это на самом деле не только цинично и неправильно, но и говорит о том, что украинская сторона либо не контролирует происходящее на своей территории, либо просто это использует как предлог для обвинения. И одно плохо, и другое плохо, потому что здесь можно подозревать, что за этим стоят какие-то силы на Украине", — сказал он журналистам.

Доверие к Киеву под угрозой

Убийство Бабченко получило широкую огласку за пределами Украины. С призывами провести как можно более оперативное и тщательное расследование выступили Комитет защиты журналистов Организации Объединенных Наций, внешнеполитическая службы Евросоюза, представители Германии, США и других стран.

Общественные организации также требуют скорейшего расследования этого преступления. К этому призвали, в частности, "Репортеры без границ" и Amnesty International.

При этом в Amnesty International убийство Бабченко поставили в один ряд с убийствами Олега Бузины и Павла Шеремета.

"Это, в свете растущего числа насильственных нападений в Украине в целом, усиливает нашу глубокую обеспокоенность по поводу способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп, обеспечить свободу слова", — заявила директор украинского бюро организации Оксана Покальчук.

По ее словам, то, что к ответственности за эти преступления никого не привлекли, ставит под угрозу доверие к украинской власти и ее способности противодействовать насилию против журналистов и гражданского общества в целом".