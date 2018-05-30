Лондон ищет заговор в деле Перепиличного, заявили в посольстве России

ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ усматривает в ходе процесса по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного стремление Лондона создать "очередную теорию государственного заговора с целью убийства", заявил в среду представитель дипмиссии РИА Новости.
Перепиличный скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с "делом Магнитского", долго оставались невыясненными. После сообщений о том, что погибший в 2012 году в Британии Перепиличный сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников, британское МВД распорядилось передать расследование этого дела в отдел по особо важным делам.
"Хотели бы напомнить, что первоначальные экспертизы, проводившиеся специалистами полиции и МВД Великобритании, указали на естественный характер смерти Александра Перепиличного. Позже в судебный процесс в качестве заинтересованной стороны были введены представители Уильяма Браудера (фонд Hermitage Capital), который заочно осужден в России за тяжкие финансовые преступления и соответственно мотивирован на любую антироссийскую деятельность", — сказал представитель посольства.
По его мнению, "тут же начали вбрасываться различные версии, такие как "отравление россиянина ядом редкого растения гельземиум", "отравление щавелевым супом", "возможная причастность российских официальных лиц и/или криминальных группировок".
"Попутно осуществлялись попытки дискредитировать первоначальные результаты полицейского расследования и вдову Перепиличного. Британское правительство в 2016 году уже засекретило, то есть, по сути, скрыло от участников процесса часть имеющихся в его распоряжении материалов, относящихся к делу. Цель жонглирования бездоказательными версиями в суде и фактическое сокрытие имеющихся у британских спецслужб материалов, связанных с Перепиличным, очевидна: перевести версию о естественной смерти в очередную теорию государственного заговора с целью убийства", — подытожил собеседник агентства.
Он увидел в происходящем "почерк британских спецслужб по другим резонансным делам, касающимся российских граждан в Великобритании".
Главной новостью предыдущего раунда слушаний стало подтверждение со стороны специалиста Королевских ботанических садов Кью по растительным ядам Моник Симмондс, что проведенные анализы не выявили наличие токсичных веществ растительного происхождения в желудке покойного. Украинская модель и предпринимательница Эльмира Мединска, с которой Перепиличный провел две ночи перед своей смертью, рассказала суду, что предприниматель накануне мог отравиться морепродуктами в парижском ресторане.