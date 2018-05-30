Лондон ищет заговор в деле Перепиличного, заявили в посольстве России

ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ усматривает в ходе процесса по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного стремление Лондона создать "очередную теорию государственного заговора с целью убийства", заявил в среду представитель дипмиссии РИА Новости.

Перепиличный скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с "делом Магнитского", долго оставались невыясненными. После сообщений о том, что погибший в 2012 году в Британии Перепиличный сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников, британское МВД распорядилось передать расследование этого дела в отдел по особо важным делам.

"Хотели бы напомнить, что первоначальные экспертизы, проводившиеся специалистами полиции и МВД Великобритании, указали на естественный характер смерти Александра Перепиличного. Позже в судебный процесс в качестве заинтересованной стороны были введены представители Уильяма Браудера (фонд Hermitage Capital), который заочно осужден в России за тяжкие финансовые преступления и соответственно мотивирован на любую антироссийскую деятельность", — сказал представитель посольства.

По его мнению, "тут же начали вбрасываться различные версии, такие как "отравление россиянина ядом редкого растения гельземиум", "отравление щавелевым супом", "возможная причастность российских официальных лиц и/или криминальных группировок".

"Попутно осуществлялись попытки дискредитировать первоначальные результаты полицейского расследования и вдову Перепиличного. Британское правительство в 2016 году уже засекретило, то есть, по сути, скрыло от участников процесса часть имеющихся в его распоряжении материалов, относящихся к делу. Цель жонглирования бездоказательными версиями в суде и фактическое сокрытие имеющихся у британских спецслужб материалов, связанных с Перепиличным, очевидна: перевести версию о естественной смерти в очередную теорию государственного заговора с целью убийства", — подытожил собеседник агентства.

Он увидел в происходящем "почерк британских спецслужб по другим резонансным делам, касающимся российских граждан в Великобритании".

В июне 2013 года полиция британского графства Саррей объявила, что не обнаружила подозрительных обстоятельств в смерти Перепиличного. Однако в 2014 году во время анализа содержимого желудка умершего специалист Королевских ботанических садов Кью по растительным ядам Моник Симмондс обнаружила присутствие ядовитой субстанции. На слушаниях в августе 2015 года прозвучало, что Перепиличный мог быть отравлен быстродействующим ядом растительного происхождения. Сразу возникли слухи о том, что Британия может получить второе "дело Литвиненко". Последующие анализы в Кью, тем не менее, яда не выявили. В марте 2017 года процесс был перенесен из коронерского суда Сассекса в центральный криминальный суд Лондона.

Главной новостью предыдущего раунда слушаний стало подтверждение со стороны специалиста Королевских ботанических садов Кью по растительным ядам Моник Симмондс, что проведенные анализы не выявили наличие токсичных веществ растительного происхождения в желудке покойного. Украинская модель и предпринимательница Эльмира Мединска, с которой Перепиличный провел две ночи перед своей смертью, рассказала суду, что предприниматель накануне мог отравиться морепродуктами в парижском ресторане.