"Нафтогаз Украины" премирует сотрудников за "победу в суде" над "Газпромом"

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать сотрудников компании на более чем 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, сообщает в среду пресс-служба компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

"Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже, он составит 46,3 миллиона долларов. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 миллионов долларов. В перечень сотрудников компании, которые получат премию, включены 41 человек, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата", — говорится в сообщении. В компании отметили, что этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого сотрудника.

"Процесс "Нафтогаза" против "Газпрома" был исключительным – как по объему требований российской стороны, так и по его результатам. Ведь до этого достичь такой существенной судебной победы над "Газпромом" не удавалось ни одному контрагенту", – цитирует главу наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэра Споттисвуда пресс-службы.

По информации компании, первая часть премий на сумму 20,7 миллионов долларов будет выплачена в мае этого года. Остальные премии будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша 2,6 миллиарда долларов.

Ранее "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку газа и его транзит. Кроме того, в марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.

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