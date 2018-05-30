Рахой обвинил испанских социалистов в шантаже

МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой не собирается добровольно уходить с поста, несмотря на то, что его отставки добиваются крупнейшие оппозиционные партии страны Испанская социалистическая рабочая партия и Podemos, а также центристская партия "Граждане".

Конгресс депутатов испанского парламента 31 мая и 1 июня обсудит вопрос о недоверии кабинету Рахоя. С предложением выступила Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), представленная 84 депутатами из 350. Ее лидер Педро Санчес, претендующий на пост премьера, пытается заручиться поддержкой других партий. При этом он обещает провести досрочные выборы, если получит пост премьера. Для вынесения вотума недоверия необходимо абсолютное большинство — 176 голосов.

"Я намерен выполнить мандат испанцев и мандат этого парламента, тем более после того, как конгресс на прошлой неделе принял бюджет", — заявил Рахой на заседании конгресса. Он напомнил, что мандат действует четыре года, и это "гарантирует стабильность, безопасность и уверенность", ключевые факторы для продолжения экономического восстановления. Рахой был утвержден на очередной премьерский срок в октябре 2016 года.

Вопрос о вотуме недоверия правительству Народной партии встал после того, как на прошлой неделе Национальный суд Испании вынес решение по главному эпизоду "дела Гюртель" — одного из самых громких антикоррупционных процессов, в котором оказались замешаны политики из Народной партии и предприниматели. Виновными признаны 29 из 37 фигурантов дела, которые в общей сложности приговорены к 351 году тюрьмы. Народная партия, выступавшая на процессе как гражданский ответчик, должна заплатить 245,5 тысячи евро штрафа — как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных кампаний в муниципалитетах Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда в 2003 году. Бывший казначей Народной партии Луис Барсенас приговорен к 33 годам и четырем месяцам тюрьмы и штрафу в 44 миллиона евро за налоговые преступления и отмывание денег.

"Приговор не касается правительства Испании, нет приговора в отношении Народной партии и нет приговора в отношении никого, кто бы в настоящее время был членом Народной партии", — заявил Рахой. По его словам, у социалистов в данных обстоятельствах есть два варианта – заключать соглашения с "Гражданами" или с партиями, поддерживающими независимость Каталонии, "известных как правительство Франкенштейна". Социалисты, по мнению Рахоя, "занимаются шантажом" всех политических сил в парламенте. "Посмотрим, кто поддастся шантажу", — добавил премьер.

На данный момент у Санчеса нет гарантий, что ему удастся найти необходимые 176 голосов в конгрессе для отставки действующего кабинета. Он ведет переговоры с Podemos, "Левыми республиканцами Каталонии", валенсийским Compromís, "Баскской националистической партией". Ранее Podemos, обладающая в нижней парламенте 67 мандатами, заявила, что готова поддержать вотум недоверия социалистов. Центристская партия "Граждане", обладающая 32 мандатами, не поддержит социалистов и Санчеса в качестве премьера. Центристы настаивают: Рахой должен добровольно объявить новые выборы.