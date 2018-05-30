Рахой обвинил испанских социалистов в шантаже

МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой не собирается добровольно уходить с поста, несмотря на то, что его отставки добиваются крупнейшие оппозиционные партии страны Испанская социалистическая рабочая партия и Podemos, а также центристская партия "Граждане".
Конгресс депутатов испанского парламента 31 мая и 1 июня обсудит вопрос о недоверии кабинету Рахоя. С предложением выступила Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), представленная 84 депутатами из 350. Ее лидер Педро Санчес, претендующий на пост премьера, пытается заручиться поддержкой других партий. При этом он обещает провести досрочные выборы, если получит пост премьера. Для вынесения вотума недоверия необходимо абсолютное большинство — 176 голосов.
"Я намерен выполнить мандат испанцев и мандат этого парламента, тем более после того, как конгресс на прошлой неделе принял бюджет", — заявил Рахой на заседании конгресса. Он напомнил, что мандат действует четыре года, и это "гарантирует стабильность, безопасность и уверенность", ключевые факторы для продолжения экономического восстановления. Рахой был утвержден на очередной премьерский срок в октябре 2016 года.
"Приговор не касается правительства Испании, нет приговора в отношении Народной партии и нет приговора в отношении никого, кто бы в настоящее время был членом Народной партии", — заявил Рахой. По его словам, у социалистов в данных обстоятельствах есть два варианта – заключать соглашения с "Гражданами" или с партиями, поддерживающими независимость Каталонии, "известных как правительство Франкенштейна". Социалисты, по мнению Рахоя, "занимаются шантажом" всех политических сил в парламенте. "Посмотрим, кто поддастся шантажу", — добавил премьер.