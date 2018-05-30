Посольство России: заявления врачей Скрипалей не уменьшили число вопросов

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости, Мария Табак. Заявления врачей, лечивших Сергея и Юлию Скрипалей, не уменьшили количество вопросов к британской стороне, заявил РИА Новости представитель посольства РФ.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

"Мы внимательно ознакомились с высказываниями британских врачей, осуществлявших лечение Скрипалей. К сожалению, вопросов у нас меньше не стало. В очередной раз вынуждены констатировать, что о деталях лечения двух российских граждан посольство узнает из СМИ, а не от британских властей, в адрес которых нами были направлены многочисленные запросы; не говоря уже о том, что это происходит по истечении почти трех месяцев с момента инцидента", — отметил представитель посольства.

"При этом ответа на поставленный ранее перед официальным Лондоном вопрос об использовании антидота в ходе лечения так и не прозвучало – врачи аккуратно обходили эту тему стороной, говоря лишь о том, что применяли "комбинации различных медикаментов" и пользовались советами сотрудников секретной химической лаборатории в Портон-Дауне", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что также неясна реальная роль "международных экспертов" из Портон-Дауна.

"Интересно было бы узнать, в какой момент они подключились к лечению, и какие именно "новые подходы" были ими предложены. Одновременно вызывают удивление высказывания медицинских работников о том, что они не надеялись на то, что Скрипали выживут после применения нервно-паралитического вещества, и были "поражены" их быстрым выздоровлением. Это не вяжется с утверждениями о том, что Скрипалей спасла своевременно оказанная им медицинская помощь в первые часы и дни после отравления", — отметил представитель посольства.

"Кроме того, озвученная врачами хронология событий прямо противоречит звучавшим ранее в британской прессе утверждениям о том, что в момент госпитализации Скрипалей в больнице "случайно" находились врачи, обученные оказанию помощи пострадавшим от химического оружия. Есть и другие нестыковки: до сих пор четко не прозвучало, почему не проводилось обеззараживание в больнице, в то время как химическая очистка тех мест, где побывали Скрипали 4 марта, идет полным ходом", — добавил он.

Также посольству неясно, почему врачи взяли на себя роль представителей интересов Скрипалей в суде, принимавшем решение о заборе у них крови для передачи "международным инспекторам", хотя британской стороне было известно о наличии у них родственников в России.

"Готовой приехать и помочь своим родным племяннице Скрипаля Виктории до сих пор отказывают в визе", — указал представитель посольства.