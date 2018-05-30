Amnesty International призвала Киев расследовать убийство Бабченко

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Украинские власти должны обеспечить защиту работников СМИ в стране, а также провести расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, заявила директор украинского бюро правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук.

"Украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой… А также эффективно и безотлагательно расследовать, кто стоит за этим и другими подобными преступлениями", — заявила Покальчук, слова которой в среду приводит пресс-служба организации.

Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Журналиста застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматриваются несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. В Москве резко осудили убийство и призвали Киев объективно и тщательно его расследовать, СК РФ так же завел уголовное дело. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина стала опасным местом для журналистов — их убивают, преследуют и сажают в застенки за профессиональную деятельность.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua " Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли около 20 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Нераскрытым уже почти два года остается убийство журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года подорвали в собственном автомобиле в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также оператор Первого канала Анатолий Клян и журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.