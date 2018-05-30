Браудер заявил, что ордер на его арест был действующий

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Финансист Уильям Браудер заявил, что ордер на его арест действующий и является новым красным уведомлением Интерпола.

Ранее в Национальной полиции сообщили, что Браудер был отпущен из комиссариата в Мадриде после того, как его опросили и было установлено, что ордер не имеет надлежащей юридической силы. До этого сам Браудер сообщил в Twitter о своем задержании.

"Дмитрий, я не думаю, что у вас верная информацию. Согласно Национальной полиции Испании, ордер был "действующим" и являлся новым красным уведомлением Интерпола", — написал Браудер в Twitter в ответ на сообщение корреспондента агентства Франс Пресс о том, что финансиста отпустили, так как срок действия ордера на его арест истек.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.