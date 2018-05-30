В ДНР сообщили, сколько раз за два месяца ВСУ нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики почти 1,36 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с момента вступления в силу "пасхального" перемирия, погибли девять человек, еще 40 получили ранения, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"Всего с момента вступления в силу пасхального перемирия зафиксированы 1357 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Погибли девять человек, ранены 40, разрушены десять домостроений, повреждены 209. Также повреждены 22 объекта инфраструктуры", — заявил представитель ДНР в СЦКК.