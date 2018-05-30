В Госдуме оценили призыв украинского министра "сжечь Москву"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Призывы украинского истеблишмента "сжечь Москву" — абсолютно невежественное и ничтожное заявление, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook, назвал Россию "империей варваров" и призвал сжечь Москву.

Белик подчеркнул, что сегодня украинские министры и чиновники соревнуются друг с другом в невежественном остроумии.

"Что ни фраза так "перл", что ни остроты — так курам на смех. Такое ощущение, что украинские министры заключают между собой пари на самую дурацкую выходку или абсолютно невежественное и ничтожное заявление. Таким образом, сегодняшний украинский истеблишмент — это некий цирк, в котором остались клоуны-второгодники, отчисленные из цирковой школы за неуспеваемость", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, сегодня ни одна страна в мире не обладает такой военной мощью, чтобы поджечь Москву без риска гарантированного ответного уничтожения. "Поджечь открытку с видами Москвы и поджечь столицу Российской Федерации — это две большие разницы", — подчеркнул депутат.