В Nord Stream не комментируют информацию о визите судебных приставов

ЖЕНЕВА, 30 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. В швейцарском офисе Nord Stream не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о посещении их судебными приставами и возможных обысках.

"Мы, со своей стороны, не можем дать никаких комментариев по этому вопросу", — сказали РИА Новости в пресс-службе офиса компании, расположенного в швейцарском Цуге.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что судебные приставы были в офисе компании Nord Stream в Швейцарии в рамках исполнения решения суда по спору с "Нафтогазом Украины".

В конце марта коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко говорил, что "Нафтогаз" не исключает обращения в суд Швейцарии для ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG при взыскании с "Газпрома" долга по решению Стокгольмского арбитража. Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта "Северный поток-2".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.