В ДНР не исключили применения Киевом боевой авиации в Донбассе

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключил применения украинскими силовиками боевой авиации в Донбассе.

Ранее в среду пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) ВСУ сообщил, что украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в ООС. Подразделения провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. Авиация отработала поддержку с воздуха действий других частей.

"Возможно. Авиация у них есть. Заодно они проверяют техническое состояние", — ответил Басурин на вопрос журналистов о возможной разработке Киевом плана наступления в Донбассе с применением авиации.

При этом Басурин высказал мнение о том, что в данном случае это, скорее всего, были плановые учения для проверки готовности подразделений.

"Это проверка, у них же учения проводятся тоже. Просто в заявлении было сказано, что "совместные действия при наступлении своих подразделений, чтобы их поддерживала авиация". Но я считаю, это просто плановая проверка", — добавил Басурин.