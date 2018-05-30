Президент Зимбабве назвал дату национальных выборов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что национальные выборы пройдут 30 июля 2018 года, передает агентство Рейтер.

Ранее Мнангагва объявлял, что первые после отставки Роберта Мугабе президентские и парламентские выборы пройдут в стране в июле текущего года.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.

По данным агентства Франс Пресс, второй тур президентских выборов назначен на 8 сентября.