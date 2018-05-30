Москалькова обеспокоена основаниями перевода Ярошенко в изолятор

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от директора американской тюрьмы по поводу перевода российского летчика Константина Ярошенко в изолятор и что его объяснения вызвали у нее тревогу.

"Я получила вчера ответ от директора тюрьмы, что он (Ярошенко – ред.) переведен в эти условия в связи с возникшей опасностью его жизни… Директор тюрьмы не разъясняет, с чьей стороны исходит угроза его жизни и здоровья, то ли со стороны осужденных, то ли со стороны тюремной системы, но черным по белому написано в ответе, что есть необходимость усилить безопасность Ярошенко. И это вызывает еще большую тревогу", — сказала журналистам Москалькова.

Омбудсмен считает странным обеспечивать безопасность Ярошенко именно таким образом. По ее мнению, логичнее было бы перевести его в другую тюрьму и улучшить условия его содержания под стражей.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию, однако американская сторона ответила отказом.