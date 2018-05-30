В Донбассе подорвалась бронемашина с силовиками, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Двое украинских военнослужащих погибли, один ранен у линии соприкосновения в Донбассе при подрыве на мине боевой машины пехоты ВС Украины, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Золотое в результате подрыва БМП одного из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады двое военнослужащих погибли, один получил ранения", — рассказал Марочко.

Он подчеркнул, что беспорядочное минирование украинскими силовиками приграничных районов регулярно приводит к жертвам как гражданского населения, так и военнослужащих ВС Украины.

"Несмотря на тщательное сокрытие подобных инцидентов, они не должны оставаться без внимания общественности, (должны. — Прим. ред.) приводить как минимум к проведению работ по разминированию в данных районах", — заявил представитель оборонного ведомства республики.