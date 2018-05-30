В США рядом с дамбой сошел оползень

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Оползень сошел рядом с дамбой на озере Тахома в штате Северная Каролина в США, власти объявили обязательную эвакуацию людей, сообщает местная метеорологическая служба.
Как сообщает телеканал, эвакуация затронула несколько тысяч человек. Сообщается, что оползень был спровоцирован сильными ливнями.
Директор экстренной службы округа Мак-Дауэлл Уилльям Кехлер заявил, что эвакуация будет продолжаться, пока целостность дамбы не будет проверена.
Сильные ливни пришли на восточное побережье США вместе с субтропическим штормом "Альберто".
В понедельник субтропический шторм "Альберто" обрушился на побережье Флориды. В результате непогоды погибли два человека. Позднее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что шторм ослаб до уровня тропической депрессии.
Mandatory evacuations underway in #NorthCarolina. Officials are concerned that the #Tahoma Dam may fail amid rising floodwaters. https://t.co/dXXNP4Vzf7— Early Start (@EarlyStart) 30 мая 2018 г.