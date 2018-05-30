Лидер "Лиги" призвал президента Италии назначить дату досрочных выборов

РИМ, 30 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер партии "Лига" Маттео Салвини призвал президента Италии Серджо Маттареллу как можно скорее назвать дату досрочных парламентских выборов, о необходимости проведения которых сейчас говорят руководители практически всех ведущих политических сил страны.

"Мой призыв таков: Маттарелла, дайте нам дату голосования, и тогда итальянцы вынесут справедливое решение по поводу того, что произошло", — заявил в среду известный политик в ходе митинга в городе Пиза.

Согласно действующему в Италии законодательству, в случае, если президент республики сейчас решит назначить досрочные парламентские выборы, голосование может быть проведено не ранее конца июля. "Я надеюсь, что голосование состоится как можно скорее, но не в конце июля, потому что итальянцы имеют право на отпуск и выполнение сезонных работ", — указал лидер "Лиги".

Острый политический кризис возник в Италии в воскресенье, когда Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" (Д5З) и "Лигой". Тогда же глава государства принял решение создать "технический" кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли. Решения Маттареллы вызвали бурную полемику на Апеннинах. В адрес главы государства раздались обвинения в нарушении конституции и принятии принципиальных для страны решений под давлением из-за границы, прежде всего, из штаб-квартиры ЕС и из Берлина.

"Мы в течение месяца бесполезно работали над идеей правительства Д5З и "Лиги". Но у нас есть политическое достоинство, а Италия не является ничьей рабой. Пусть немцы занимаются немецкими делами, французы – французскими, а об итальянцах подумаем мы", — подчеркнул Салвини. Говоря о циркулирующих в последние часы слухах о возможности возвращения к идее формирования коалиционного правительства на базе Д5З и "Лиги", Салвини заявил: "Мы не на базаре, есть и вопросы, связанные с достоинством. Мы попробовали создать правительство правоцентристских сил, потом правительство с Д5З, но нам все время говорили "нет". Мы не занимаемся распродажей Италии".

Салвини также подтвердил, что "Лига" намерена начать сбор подписей за внесение в парламент законопроекта о прямых выборах главы государства. По его словам, в будущее воскресенье активисты его партии "на всех площадях Италии потребуют прямых выборов президента республики". "Все равно он делает все, что ему заблагорассудится, так пусть уж его избирают граждане", — сказал он. Согласно конституции Италии, глава государства избирается на совместном заседании палат парламента с участием представителей всех областей страны.