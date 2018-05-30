АНКАРА, 30 мая — РИА Новости, Федор Смирнов. Кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что в случае его победы на выборах 24 июня Анкара будет добиваться полноправного членства в ЕС и нормализует переживающие кризис отношения с США.

"В переговорах о членстве в ЕС мы в самое ближайшее время выполним все требования. Мы хотим полноправного членства в ЕС. Турция вносит свой вклад в ЕС как в организацию, и удержание ее на расстоянии ни странам-членам ЕС, ни Турции пользы не приносит", — сказал Индже.

Коснувшись членства Турции в НАТО, он отметил, что нельзя превращать его в предмет для дискуссии. Индже также выразил намерение нормализовать отношения с США, переживающие кризис из-за военной поддержки США курдских формирований в Сирии и отказа в выдаче оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота в июле 2016 года.

"Мы решим проблемы, накопившиеся между Турцией и США. Экстрадиция Гюлена будет потребована в рамках договора между обеими странами о выдаче преступников. Я не вижу ни одного вопроса, который нельзя было бы решить путем переговоров. Возвращение наших отношений с США в нормальную колею повысит, прежде всего, политическую предсказуемость в нашем регионе, уменьшит фактор риска и нежелательных сюрпризов. Это будет служить общей пользе, и России в том числе", — сказал Индже.

Он добавил, что для нормализации отношений Турции и США необходимо преодолеть фактор недоверия между ними.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека. Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

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