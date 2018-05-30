В Риге убили известного бизнесмена Мартиньша Бункуса, сообщили СМИ

РИГА, 30 мая — РИА Новости. Мартиньш Бункус, который занимался ликвидацией Trasta komerc banka в Риге, был убит неизвестными в среду утром, сообщает телеканал LTV.

В последнее время имя Бункуса фигурировало в СМИ в связи с ликвидацией Trasta komercbanka, за полгода работы в банке он получил 2,9 миллиона евро.

По данным Госполиции, убийство произошло в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом. Имя убитого полиция не называет, но, по данным LTV, это Бункус.

"Белый Range Rover двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в мужчину был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо", — сообщает телеканал.

На месте убийства ограждена обширная территория. По факту убийства начат уголовный процесс.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.