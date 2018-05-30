Украинские военнослужащие во время учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото

Украинские военнослужащие во время учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Проверка готовности авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) к поддержке действий других частей на Донбассе свидетельствует о готовности Киева к проведению новой военной операции, не исключено, что это произойдет во время чемпионата мира по футболу в России, считает военный эксперт, член общественного совета Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) ВСУ сообщил в среду, что украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в ООС. Подразделения провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. Авиация отработала поддержку с воздуха действий других частей.

"Единственная цель – проверка взаимодействия воздушных и сухопутных сил при нанесении ракетно-бомбовых ударов по целям на территории ДНР и ЛНР. Это является индикатором, показывающим готовность Украины к проведению нового наступления на Донбассе, и это не может не вызывать большую тревогу", — сказал Коротченко.

По его словам, ВСУ могут попытаться провести масштабную войсковую операцию на Донбассе накануне или в период проведения чемпионата мира по футболу, что приведет к большому количеству человеческих жертв, в том числе среди гражданского населения.

"Опыт 2008 года (нападение Грузии на Южную Осетию) показывает, что Киев может рассчитывать воспользоваться проведением крупных международных соревнований для возможности проведения блицкрига на Донбассе. Украинское руководство, вероятно, пребывает в иллюзиях, что Россия не сможет пойти на какие-то полномасштабные ответные действия по защите населения Донбасса", — сказал эксперт.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.