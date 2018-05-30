В США отметили важность изучения русского языка для взаимопонимания

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Изучение русского языка американскими студентами важно для развития взаимопонимания между Соединёнными Штатами и Россией, заявил советник по связям с общественностью посольства США в Москве, экс-генконсул в Санкт-Петербурге Томас Лири.
Он отметил, что посольство США в России поддерживает программы изучения английского языка на российской территории и надеется, что английский язык играет ту же самую роль — способствует увеличению взаимопонимания стран.
Все свое выступление экс-генконсул США в Санкт-Петербурге говорил на русском языке.
"Александр Сергеевич (Пушкин) был бы недоволен, если бы студент русского языка (университета) говорил по-английски. Но, к сожалению, когда я говорю по-русски, то знаю, что иногда делаю ошибки", — добавил Лири в своем выступлении.