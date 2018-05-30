В США отметили важность изучения русского языка для взаимопонимания

Заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри и генконсул США в Санкт-Петербурге Томас Лири складывают флаг США на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. 1 апреля 2018. Архивное фото

Заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри и генконсул США в Санкт-Петербурге Томас Лири складывают флаг США на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. 1 апреля 2018. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Изучение русского языка американскими студентами важно для развития взаимопонимания между Соединёнными Штатами и Россией, заявил советник по связям с общественностью посольства США в Москве, экс-генконсул в Санкт-Петербурге Томас Лири.

"Изучив русский язык и культуру, ваши американские выпускники, которые станут дипломатами, профессорами, бизнесменами или займут другие должности, будут способствовать развитию взаимопонимания между нашими странами. И это чрезвычайно важно как для России, так и для США", — сказал он на конференции Центральной ассоциации преподавателей русского языка Америки (Central Association of Russian Teachers of America) в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина.

Он отметил, что посольство США в России поддерживает программы изучения английского языка на российской территории и надеется, что английский язык играет ту же самую роль — способствует увеличению взаимопонимания стран.

Он отметил, что работа по обучению русскому языка очень важна, особенно сейчас, когда "политические отношения между нашими странами весьма непростые".

Все свое выступление экс-генконсул США в Санкт-Петербурге говорил на русском языке.

"Александр Сергеевич (Пушкин) был бы недоволен, если бы студент русского языка (университета) говорил по-английски. Но, к сожалению, когда я говорю по-русски, то знаю, что иногда делаю ошибки", — добавил Лири в своем выступлении.