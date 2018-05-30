Полиция нашла гильзы от патронов для ПМ на месте убийства Бабченко

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве из пистолета Макарова, сообщили в полиции украинскому информационному агентству УНН.

"На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра девять миллиметра под "Макаров", — отметили в полиции. При этом в ведомстве подтвердили, что Бабченко стреляли три раза в спину.

Журналиста застрелили накануне вечером на лестничной клетке дома, в котором он жил, он скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело об убийстве, среди версий рассматривается профессиональная деятельность журналиста. Следственный комитет России также завел уголовное дело. В ведомстве заявили, что готовы оказать содействие украинским органам.

Глава МИД Сергей Лавров назвал гибель журналиста трагедией. В Кремле убийство Бабченко решительно осудили и заявили, что ждут настоящего, а не показушного расследования.