МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французская нефтяная компания Total в течение двух месяцев может попытаться получить специальное разрешение от американских властей на продолжение работы в Иране, который находится под санкциями США, сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане.
По его словам, в случае ухода французской компании из Ирана ее место в разработке проекта "Южный Парс 11" займет китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).
В середине мая Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране до 4 ноября из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей, которое могло бы защитить компанию от вторичных санкций по законодательству США.
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля 2017 года подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Сейчас доля CNPC в "Южном Парсе" составляет 30%, еще 19,9% у иранской компании Petropars.