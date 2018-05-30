Испанская полиция отпустила Уильяма Браудера

Фотография, сделанная Уильямом Браудером в полицейской машине после задержания в Испании

Фотография, сделанная Уильямом Браудером в полицейской машине после задержания в Испании

МАДРИД, 30 мая — РИА Новости. Уильяма Браудера отпустили из комиссариата в Мадриде после дачи показаний, рассказали РИА Новости в Национальной полиции.

Установлено, что ордер на задержание не имеет надлежащей юридической силы, уточнил собеседник агентства.

Позднее информацию подтвердил сам бизнесмен.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

​Ранее сообщалось, что инвестора задержали по запросу России в Интерпол.

Российская Генпрокуратура не получала уведомлений об этом.

​Дело Браудера

Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

В 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В 2013 году российский суд заочно осудил его на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях. Он попросил защиту не участвовать в слушаниях по новому делу, поэтому в суде присутствовали адвокаты по назначению.

Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента.

По словам его защиты, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций "Газпрома".

Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В феврале прошлого года Тверской суд санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей — два месяца с момента передачи российским правоохранительным органам либо с момента фактического задержания в России.

Их объявили в международный розыск.

Известно, что Черкасов и Браудер проживают в Лондоне.